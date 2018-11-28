Выпуск новостей за 19:00: Реакция Путина на конфликт на Азове. Протесты "евробляхеров"
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 19:00 – Путин заявил о братских народах и о вторжении украинских моряков в исконные российские территориальные воды. Да еще и добавил, что действующая украинская власть завтракает малышами. ДФС отчиталась, что из-за блокирования "евробляхерами" пунктов пропуска на Львовщине государство недополучает по 30-ть миллионов гривен ежедневно.
Также в выпуске:
Указ Президента о военном станв Украине опубликовали сегодня, но задним числом.
Зарубежные СМИ обеспокоены действиями России в Азовском море.
Источник: 24 канал
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