Випуск новин за 19:00: Реакція Путіна на конфлікт на Азові. Протести "євробляхерів"

У випуску новин за 28 листопада станом на 19:00 – Путін заявив про братні народи й про вторгнення українських моряків у споконвічні російські територіальні води. Та ще й додав, що чинна українська влада снідає малюками. ДФС відзвітувала, що через блокування "євробляхерами" пунктів пропуску на Львівщині держава недоотримує по 30-ть мільйонів гривень щодня.

Також у випуску: Указ Президента про воєнний станв Україні опублікували сьогодні, але заднім числом. Закордонні ЗМІ стурбовані діями Росії в Азовському морі.