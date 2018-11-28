Випуск новин за 19:00: Реакція Путіна на конфлікт на Азові. Протести "євробляхерів"
У випуску новин за 28 листопада станом на 19:00 – Путін заявив про братні народи й про вторгнення українських моряків у споконвічні російські територіальні води. Та ще й додав, що чинна українська влада снідає малюками. ДФС відзвітувала, що через блокування "євробляхерами" пунктів пропуску на Львівщині держава недоотримує по 30-ть мільйонів гривень щодня.
Також у випуску:
Указ Президента про воєнний станв Україні опублікували сьогодні, але заднім числом.
Закордонні ЗМІ стурбовані діями Росії в Азовському морі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі