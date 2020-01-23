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      Выпуск новостей за 19:00: Реформа Укрзализныци. Индекс восприятия коррупции

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 19:00 – согласно заявлению премьера Гончарука, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn будет реформировать Укрзализныцю следующие десять лет. Украина занимает 126 место среди 180 стран мира в рейтинге индекса восприятия коррупции. За прошлый год государство опустилось на 6 пунктов, а ближайшие соседи в списке – Кыргызстан и Азербайджан.

      Также в выпуске:

      По данным электронной переписи населения, проведенной в 2019 году, в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек.

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      Теги: Укрзализниця Европа Железная дорога рейтинги Коррупция Выпуск новостей Транспорт
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