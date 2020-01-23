Випуск новин за 19:00: Реформа Укрзалізниці. Індекс сприйняття корупції

У випуску новин за 23 січня станом на 19:00 – згідно із заявою прем'єра Гончарука, німецька залізнична компанія Deutsche Bahn реформуватиме Укрзалізницю протягом наступних десяти років. Україна посідає 126 місце серед 180 країн світу в рейтингу індексу сприйняття корупції. За минулий рік держава опустилася на 6 сходинок, відтепер найближчими сусідами в цьому списку є Киргизстан та Азербайджан.

Також у випуску: За даними електронного перепису населення, проведеного в 2019 році, в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб.