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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 19:00: Реформа Укрзалізниці. Індекс сприйняття корупції

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 19:00 – згідно із заявою прем'єра Гончарука, німецька залізнична компанія Deutsche Bahn реформуватиме Укрзалізницю протягом наступних десяти років. Україна посідає 126 місце серед 180 країн світу в рейтингу індексу сприйняття корупції. За минулий рік держава опустилася на 6 сходинок, відтепер найближчими сусідами в цьому списку є Киргизстан та Азербайджан.

      Також у випуску:

      За даними електронного перепису населення, проведеного в 2019 році, в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала
      сьогодні
      18820
      Теги: Укрзалізниця Випуск новин Корупція Рейтинги Залізниця Європа Транспорт
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