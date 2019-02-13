Выпуск новостей за 19:00: Рекордное количество кандидатов. Дело Супрун
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 19:00 – 31 марта за главное кресло Украины поборется 44 человека, журналисты 24 канала выяснили, почему столько людей хочет занимать должность президента Украины. Пояснительную записку к проекту постановления Игоря Мосийчука в отношении Ульяны Супрун готовили на компьютере нардепа от "Оппозиционного блока".
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Источник: 24 канал
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