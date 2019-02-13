Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість кандидатів. Справа Супрун
У випуску новин за 13 лютого станом на 19:00 – 31 березня за головне крісло України побореться 44 особи, журналісти 24 каналу з'ясували, чому стільки людей хоче обіймати посаду президента України. Пояснювальну записку до проекту постанови Ігоря Мосійчука щодо Уляни Супрун готували на комп'ютері нардепа від "Опозиційного блоку".
Також у випуску:
Коли почнеться демонтаж Шулявського мосту у Києві.
Джерело: 24 канал
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