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      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість кандидатів. Справа Супрун

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 лютого станом на 19:00 – 31 березня за головне крісло України побореться 44 особи, журналісти 24 каналу з'ясували, чому стільки людей хоче обіймати посаду президента України. Пояснювальну записку до проекту постанови Ігоря Мосійчука щодо Уляни Супрун готували на комп'ютері нардепа від "Опозиційного блоку".

      Також у випуску:

      Коли почнеться демонтаж Шулявського мосту у Києві. 

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      Теги: Уляна Супрун Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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