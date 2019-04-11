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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 19:00: Российские СМИ о Зеленском. Проверка на полиграфе

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 19:00 – в Последнее время в российских СМИ начали активно противопоставлять Порошенко Зеленскому. Комику создают образ хорошего семьянина, менеджера и актера. Кабинет министров решил проверить руководство концерна "Укроборонпрома" на полиграфе.

      Также в выпуске:

      За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором, и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.

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      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Выпуск новостей СМИ Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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