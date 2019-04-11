Випуск новин за 19:00: Російські ЗМІ про Зеленського. Перевірка на поліграфі

У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Останнім часом у російських ЗМІ почали активно протиставляти Порошенка Зеленському. Коміку створюють образ гарного сім'янина, менеджера та актора. Кабінет міністрів вирішив перевірити керівництво концерну "Укроборонпрому " на поліграфі.

Також у випуску: За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Джерело: 24 канал