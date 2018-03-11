Выпуск новостей за 19:00: Санкции против РФ. "Северный поток - 2"
Выпуск новостей 20:04, 11 марта 111 Читати новину українською
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – британское правительство готовит санкции против россиян, которых подозревают в коррупционных связях и нарушении прав человека. Против "Северного потока - 2" выступили главы парламентов уже 5 стран Европы.
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Источник: 24 Канал
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