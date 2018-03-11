Выпуск новостей за 19:00: Санкции против РФ. "Северный поток - 2"

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – британское правительство готовит санкции против россиян, которых подозревают в коррупционных связях и нарушении прав человека. Против "Северного потока - 2" выступили главы парламентов уже 5 стран Европы.

Также в выпуске: Украинские военные задержали на Луганщине боевика, который пытался попасть на подконтрольную Украине территорию. В Санкт-Петербурге напали на активиста с украинским флагом. Украина получила уже второе золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане. Награду завоевал лыжник Максим Яровой в гонке на 15 километров. Несколько десятков активистов посетили в дом, где предположительно живет министр внутренних дел.