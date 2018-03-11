Випуск новин за 19:00: Санкції проти РФ. "Північний потік - 2"
Випуск новин 20:01, 11 березня 167 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини. Проти "Північного потоку - 2" виступили глави парламентів вже 5 країн Європи.
Також у випуску:
Українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.
У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.
Україна здобула вже друге золото на Паралімпіаді у Пхьончхані. Нагороду виборов лижник Максим Яровий у гонці на 15 кілометрів.
Кілька десятків активістів навідались до будинку, де ймовірно живе міністр внутрішніх справ.
Джерело: 24 Канал
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