11:25
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Выпуск новостей за 19:00: Санкции против Украины. Как попасть в Раду

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 19:00 – санкции против Украины приказал ввести Владимир Путин. Тот самый, который в свое время сначала уверял, что санкции вообще не действуют, а затем говорил, что они идут его стране только на пользу. Первый путь в Раду – покупка места в проходной части партийного списка, некий "all inclusive". Второй – стать мажоритарщиком, "усеяв" округ гречкой.

      Также в выпуске:

      Мощная личность, мыслитель и оратор, которого "потеряла" Украина – Виктор Янукович.

      Контрразведчик Сергей Семочко с собственностью на миллионы долларов и семьей с российскими паспортами.

      Первая отечественная лоукост-авиакомпания начала продажу билетов на регулярные рейсы.

      Теги: Выпуск новостей Санкции Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук