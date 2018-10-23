Выпуск новостей за 19:00: Санкции против Украины. Как попасть в Раду

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 19:00 – санкции против Украины приказал ввести Владимир Путин. Тот самый, который в свое время сначала уверял, что санкции вообще не действуют, а затем говорил, что они идут его стране только на пользу. Первый путь в Раду – покупка места в проходной части партийного списка, некий "all inclusive". Второй – стать мажоритарщиком, "усеяв" округ гречкой.

Также в выпуске: Мощная личность, мыслитель и оратор, которого "потеряла" Украина – Виктор Янукович. Контрразведчик Сергей Семочко с собственностью на миллионы долларов и семьей с российскими паспортами. Первая отечественная лоукост-авиакомпания начала продажу билетов на регулярные рейсы.