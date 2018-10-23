Випуск новин за 19:00: Санкції проти України. Як потрапити у Раду

У випуску новин за 23 жовтня станом на 19:00 – санкції проти України наказав запровадити Владімір Путін. Той самий, який свого часу спочатку запевняв, що санкції взагалі не діють, а потім казав, що вони йдуть його країні лише на користь. Перший шлях у Раду – купівля місця у прохідній частині партійного списку, такий собі "all inclusive". Другий – це стати мажоритарником, "засіявши" округ гречкою.

Також у випуску: Потужна особистість, мислитель і промовець, якого "втратила" Україна – Віктор Янукович. Контррозвідник Сергій Семочко з власністю на мільйони доларів та родиною з російськими паспортами. Перша вітчизняна лоукост-авіакомпанія розпочала продаж квитків на регулярні рейси.