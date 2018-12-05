Выпуск новостей за 19:00: Сбои в "Укрзализныце". Дата Объединительного собора.

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 19:00 – у "Укрзализныци" в последнее время много проблем – то экспресс до аэропорта "Борисполь" ломался через день, то онлайн-сервис выбивает сбои. Петр Порошенко наконец-то анонсировал – соберутся священники на объединительный Собор 15-го декабря и уже там будут договариваться.

Также в выпуске: Раненому русскими украинскому моряку сделали операцию. Почти все корабли украинского флота нуждаются в ремонте.