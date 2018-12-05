Випуск новин за 19:00: Збої в "Укрзалізниці". Дата Об'єднавчого собору
У випуску новин за 5 грудня станом на 19:00 – "Укрзалізниця" останнім часом має багато проблем – то експрес до аеропорту "Бориспіль" зламався через день, то онлайн-сервіс вибиває збої. Петро Порошенко нарешті анонсував – зберуться священники на об'єднавчий Собор 15-го грудня й вже там домовлятимуться.
Також у випуску:
Пораненому росіянами українському моряку зробили операцію.
Майже всі кораблі українського флоту потребують ремонту.
Джерело: 24 канал
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