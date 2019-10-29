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      Выпуск новостей за 19:00: Штрафы кнопкодавам в Раде. Месяц работы правительства технократов

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Два месяца назад Украина получила. правительство технократов. Власть в руки взяли специалисты своего дела, а не политики. Если не брать во внимание министра МВД.

      Также в выпуске:

      Процесс разведения войск начался 29 октября и должен происходить зеркально (с обеих сторон) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

      blog_ava
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      Теги: Алексей Гончаренко Кабинет Министров Украины Верховная Рада Выпуск новостей
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