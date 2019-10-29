Выпуск новостей за 19:00: Штрафы кнопкодавам в Раде. Месяц работы правительства технократов

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Два месяца назад Украина получила. правительство технократов. Власть в руки взяли специалисты своего дела, а не политики. Если не брать во внимание министра МВД.

Также в выпуске: Процесс разведения войск начался 29 октября и должен происходить зеркально (с обеих сторон) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.