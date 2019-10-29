Випуск новин за 19:00: Штрафи кнопкодавам у Раді. Місяць роботи уряду технократів

У випуску новин за 29 жовтня станом на 19:00 – Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Два місяці тому Україна здобула. уряд технократів. Владу до рук узяли спеціалісти свої справи, а не політики. Звісно, якщо не брати до уваги одіозного міністра МВС.

Також у випуску: Процес розведення військ почався 29 жовтня і повинен відбуватися дзеркально (з обох сторін) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.