Выпуск новостей за 19:00: Сильный дождь в Чернигове. Массовые проверки автобусов
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 19:00 – в Чернигове затопило больше десятка домов и канализационную станцию. Людей оттуда уже эвакуировали и отключили электроэнергию. После ужасных аварий на Житомирщине и Николаевщине правительство начало массовые проверки перевозчиков.
Также в выпуске:
В Москве у здания правительства повесили баннер с Олегом Сенцовым.
Четыре года назад украинские военные освободили город, который тогда еще называлось Дзержинском.
Дональд Трамп назвал лицемерными СМИ, которые критиковали его встречу с Владимиром Путиным.
Источник: 24 канал
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