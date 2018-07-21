Выпуск новостей за 19:00: Сильный дождь в Чернигове. Массовые проверки автобусов

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 19:00 – в Чернигове затопило больше десятка домов и канализационную станцию. Людей оттуда уже эвакуировали и отключили электроэнергию. После ужасных аварий на Житомирщине и Николаевщине правительство начало массовые проверки перевозчиков.

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