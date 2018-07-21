21:53
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Сильный дождь в Чернигове. Массовые проверки автобусов

Выпуск новостей 60 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 19:00 – в Чернигове затопило больше десятка домов и канализационную станцию. Людей оттуда уже эвакуировали и отключили электроэнергию. После ужасных аварий на Житомирщине и Николаевщине правительство начало массовые проверки перевозчиков.

Также в выпуске:

В Москве у здания правительства повесили баннер с Олегом Сенцовым.

Четыре года назад украинские военные освободили город, который тогда еще называлось Дзержинском.

Дональд Трамп назвал лицемерными СМИ, которые критиковали его встречу с Владимиром Путиным.

 

Теги: Транспорт Выпуск новостей Полиция Авто Жертвы Новости Чернигова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
640
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 17:00: Столкновения в Ужгороде. Интересный флешмоб во Львове
 8 марта , 17:34
Выпуск новостей за 12:00: Гибель медсестры на Донбассе. Извержение вулкана в Индонезии
 21 февраля , 13:24
Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта
 13 июля , 09:47
Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов
 20 июля , 09:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук