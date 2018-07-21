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Випуск новин за 19:00: Сильний дощ у Чернігові. Масові перевірки автобусів

Випуск новин 52 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 липня станом на 19:00 – у Чернігові затопило більше десятка будинків та каналізаційну станцію. Людей звідти вже евакуювали та відключили електроенергію. Після жахливих аварій на Житомирщині та Миколаївщині в уряді розпочали масові перевірки перевізників.

Також у випуску: 

У Москві біля будівлі уряду повісили банер з Олегом Сенцовим.

Чотири року тому українські військові звільнили місто, яке тоді ще називалося Дзержинськом.

Дональд Трамп назвав лицемірними ЗМІ, які критикували його зустріч з Володимиром Путіним.

 

Теги: Випуск новин Поліція Новини Чернігова Жертви Авто Транспорт
Джерело: 24 канал
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