Выпуск новостей за 19:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку моряков
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 19:00 – на фронте четверо армейцев получили ранения. Их повезли в госпиталь. Но по дороге один из них умер. Другие же трое сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Для того, чтобы напомнить о пленниках Кремля, под российским посольством собрались их родственники и активисты. Они требовали освободить украинских моряков
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