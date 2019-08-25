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      Выпуск новостей за 19:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку моряков

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 19:00 – на фронте четверо армейцев получили ранения. Их повезли в госпиталь. Но по дороге один из них умер. Другие же трое сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Для того, чтобы напомнить о пленниках Кремля, под российским посольством собрались их родственники и активисты. Они требовали освободить украинских моряков

      Также в выпуске:

      В Атланте во время турнира молния ударила в дерево . Из него попадали ветки и ранили людей. Шестеро зрителей получили повреждения.

      Шокирующая история из Днепра. Там во время игры загорелся 8-летний мальчик. Как говорят правоохранители, дети баловались с бензином, вдруг жидкость выплеснулась на мальчика и его одежда загорелась.

      Возвращение России обсудили лидеры Большой семерки – пишут японские СМИ, ссылаясь на членов своей делегации.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Конфликт в Азовском море Жертвы
      Источник: 24 канал
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