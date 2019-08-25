Выпуск новостей за 19:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку моряков

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 19:00 – на фронте четверо армейцев получили ранения. Их повезли в госпиталь. Но по дороге один из них умер. Другие же трое сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Для того, чтобы напомнить о пленниках Кремля, под российским посольством собрались их родственники и активисты. Они требовали освободить украинских моряков

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Возвращение России обсудили лидеры Большой семерки – пишут японские СМИ, ссылаясь на членов своей делегации.