Випуск новин за 19:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку моряків
У випуску новин за 25 серпня станом на 19:00 – на фронті четверо армійців отримали поранення. Їх повезли до шпиталю. Але дорогою один із них помер. Інші ж троє нині перебувають у лікарні під наглядом медиків. Для того, щоб нагадати про бранців Кремля, під російським посольством зібрались їхні родичі та активісти. Вони вимагали звільнити українських моряків
Також у випуску:
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