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      Випуск новин за 19:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку моряків

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 серпня станом на 19:00 – на фронті четверо армійців отримали поранення. Їх повезли до шпиталю. Але дорогою один із них помер. Інші ж троє нині перебувають у лікарні під наглядом медиків. Для того, щоб нагадати про бранців Кремля, під російським посольством зібрались їхні родичі та активісти. Вони вимагали звільнити українських моряків

      Також у випуску:

      В Атланті під час турніру блискавка вдарила у дерево . З нього попадали гілки і поранили людей. Шестеро глядачів дістали пошкодження.

      Шокуюча історія з Дніпра. Там під час гри загорівся 8-річний хлопчик. Як кажуть правоохоронці, діти бавилися з бензином, аж раптом рідина вихлюпнулася на хлопчика і його одяг спалахнув.

      Повернення Росії обговорили лідери Великої сімки – пишуть японські ЗМІ, посилаючись на членів своєї делегації.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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