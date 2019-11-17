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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Ситуация на фронте. Глава МИД приедет в Украину

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 19:00 – один украинский военный погиб на передовой за прошедшие сутки. Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит Станицу Луганскую. Его визит в Украину запланирован на завтра.

      Также в выпуске:

      В больнице Харькова умер один из саперов, который был ранен во время взрывов в Балаклее.

      Новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были бы кормить, как и солдат НАТО.

      Досрочные парламентские выборы, новое правительство и ЦИК. С такими требованиями тысячи людей снова вышли на массовую демонстрацию в Грузии.

      На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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