Выпуск новостей за 19:00: Ситуация на фронте. Глава МИД приедет в Украину

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 19:00 – один украинский военный погиб на передовой за прошедшие сутки. Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит Станицу Луганскую. Его визит в Украину запланирован на завтра.

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В больнице Харькова умер один из саперов, который был ранен во время взрывов в Балаклее.

Новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были бы кормить, как и солдат НАТО.

Досрочные парламентские выборы, новое правительство и ЦИК. С такими требованиями тысячи людей снова вышли на массовую демонстрацию в Грузии.