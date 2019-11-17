Випуск новин за 19:00: Ситуація на фронті. Глава МЗС приїде в Україну
У випуску новин за 17 листопада станом на 19:00 – один український військовий загинув на передовій минулої доби. Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про режим тиші. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Станицю Луганську. Його візит до України запланований на завтра.
Також у випуску:
У лікарні Харкова помер один із саперів, який був поранений під час вибухів у Балаклії.
Нова система харчування для солдатів під загрозою. До кінця цього року всіх українських військовослужбовців мали б годувати, як і солдатів НАТО.
Дострокові парламентські вибори, новий уряд і ЦВК. З такими вимогами тисячі людей знову вийшли на масову демонстрацію у Грузії.
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