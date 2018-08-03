Выпуск новостей за 19:00: Скандальный глава столичного СБУ. Отравление шаурмой

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области. В Киеве увеличивается количество людей, которые отравились шаурмой, таких уже более восьми десятков.

Также в выпуске: Полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве.