Випуск новин за 19:00: Скандальний очільник столичного СБУ. Отруєння шаурмою

У випуску новин за 3 серпня станом на 19:00 – Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області. У Києві збільшується кількість людей, які отруїлися шаурмою, таких вже понад восьми десятків.

Також у випуску: Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.