Випуск новин за 19:00: Скандальний очільник столичного СБУ. Отруєння шаурмою
У випуску новин за 3 серпня станом на 19:00 – Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області. У Києві збільшується кількість людей, які отруїлися шаурмою, таких вже понад восьми десятків.
Також у випуску:
Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині.
Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.
Джерело: 24 канал
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