Выпуск новостей за 19:00 Скандальный ролик в Румынии. Изменение голосования

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 19:00 – появилось второе видео по плану аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков. Изменить место регистрации для парламентских выборов можно до 15 июля в отделах регистрации. Те же, кто голосует за границей, могут подать заявление в посольствах или консульствах

Также в выпуске: Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель.

Источник: 24 канал