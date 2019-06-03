21:54
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, сегодня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, сегодня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 19:00 Скандальный ролик в Румынии. Изменение голосования

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 19:00 – появилось второе видео по плану аннексии Буковины Румынией. Этот ролик – стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу, который срочно объявил о собрании силовиков. Изменить место регистрации для парламентских выборов можно до 15 июля в отделах регистрации. Те же, кто голосует за границей, могут подать заявление в посольствах или консульствах

      Также в выпуске:

      Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала экс-журналистка Юлия Мендель.

      blog_ava
      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      сегодня
      4268
      Теги: ЦИК Парламентские выборы 2019 Анатолий Матиос Румыния Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      сегодня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 142
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      сегодня , 20:03 ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      Світлана Попова 121
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      сегодня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      185
      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      сегодня , 18:30 От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      4268
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сегодня , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 860
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук