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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Скандальний ролик у Румунії. Зміна голосування

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 19:00 – з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків. Змінити місце реєстрації для парламентських виборів можна до 15 липня у відділах реєстрації. Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах.

      Також у випуску:

      Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.

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      Теги: Випуск новин Румунія Анатолій Матіос Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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