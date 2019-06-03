Випуск новин за 19:00: Скандальний ролик у Румунії. Зміна голосування

У випуску новин за 3 червня станом на 19:00 – з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків. Змінити місце реєстрації для парламентських виборів можна до 15 липня у відділах реєстрації. Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах.

Також у випуску: Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.

Джерело: 24 канал