Випуск новин за 19:00: Скандальний ролик у Румунії. Зміна голосування
У випуску новин за 3 червня станом на 19:00 – з'явилось друге відео щодо плану анексії Буковини Румунією. Цей ролик – став відповіддю військовому прокурору Анатолієві Матіосу, який терміново оголосив про збори силовиків. Змінити місце реєстрації для парламентських виборів можна до 15 липня у відділах реєстрації. Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах.
Також у випуску:
Новою прес-секретаркою президента Володимира Зеленського стала екс-журналістка Юлія Мендель.
Джерело: 24 канал
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