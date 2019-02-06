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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Слово Януковича. Запрет въезда россиян в Украину

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 19:00 – поговорить о беспорядке в Украине беглый экс-президент Янукович нашел силы. Почти 2 часа с листочка оправдывал кума Путина Медведчука и критиковал Порошенко. На днях в Украину не пустили российского режиссера Светлану Резвушкину, которая сняла пропагандистскую ленту "Русская весна" об оккупации Крыма Россией.

      Также в выпуске:

      Военные и пограничники провели учения в Азовском море.

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      Теги: Выпуск новостей Новости России Виктор Янукович Запрет въезда россиянам в Украину
      Источник: 24 канал
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