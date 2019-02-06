Випуск новин за 19:00: Слово Януковича. Заборона в'їзду росіян в Україну

У випуску новин за 6 лютого станом на 19:00 – поговорити про безлад в Україні екс-президент втікач Янукович знайшов сили. Майже 2 години з листочка виправдовував кума Путіна Медведчука та критикував Порошенка. Днями в Україну не впустили російську режисерку Світлану Резвушкіну, яка зняла пропагандистську стрічку "Русская весна" про окупацію Криму Росією.

Також у випуску: Військові і прикордонники провели навчання у Азовському морі.