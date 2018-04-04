Выпуск новостей за 19:00: Смерть пленника Кремля. Мера пресечения для Бубенчика

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 19:00 – вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что умер пленник Кремля Юрий Солошенко. Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику состоится в четверг, 5 апреля.

Также в выпуске: Ульяна Супрун не собирается уходить с должности. Государство не выплатило экс-пленникам по 100 тысяч гривен. НАБУ обнародовало запись разговоров Холодницкого.