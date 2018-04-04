Выпуск новостей за 19:00: Смерть пленника Кремля. Мера пресечения для Бубенчика
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 19:00 – вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что умер пленник Кремля Юрий Солошенко. Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику состоится в четверг, 5 апреля.
Также в выпуске:
Ульяна Супрун не собирается уходить с должности.
Государство не выплатило экс-пленникам по 100 тысяч гривен.
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Источник: 24 Канал
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