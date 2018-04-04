Випуск новин за 19:00: Смерть бранця Кремля. Запобіжний захід для Бубенчика
У випуску новин за 4 квітня станом на 19:00 – віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що помер бранець Кремля Юрій Солошенко. Засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу активістові Майдану Іванові Бубенчику відбудеться у четвер, 5 квітня.
Також у випуску:
Уляна Супрун не збирається йти з посади.
Держава не виплатила екс-полоненим по 100 тисяч гривень.
НАБУ оприлюднило запис розмов Холодницького.
Джерело: 24 Канал
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