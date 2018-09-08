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Выпуск новостей за 19:00: Смертельное ДТП на Черкащине. День оказания первой медпомощи

Выпуск новостей 4 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – в Черкасской области произошло смертельное ДТП, водитель погиб, а двое пассажиров с тяжелыми травмами в больнице. По словам свидетелей, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево, а все из-за выбоины на дороге. Во вторую субботу сентября в мире отмечают День оказания первой медицинской помощи.

Также в выпуске:

2 тысячи людей уже вывезли из сел и городов, приграничных с оккупированным Крымом, а все из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

На фронте враг изменил тактику: все чаще открывает огонь утром.

В Турции в ДТП погибли шесть человек.

 

Теги: Новости Украины Дороги Жертвы Новости Черкасс Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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