Выпуск новостей за 19:00: Смертельное ДТП на Черкащине. День оказания первой медпомощи

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – в Черкасской области произошло смертельное ДТП, водитель погиб, а двое пассажиров с тяжелыми травмами в больнице. По словам свидетелей, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево, а все из-за выбоины на дороге. Во вторую субботу сентября в мире отмечают День оказания первой медицинской помощи.

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