Выпуск новостей за 19:00: Снижение количества больных коронавирусом. Обстрелы в Сирии

В выпуске новостей за 28 февраля состоянию на 19:00 – темпы распространения коронавируса значительно снизились. В Китае теперь фиксируют 300 новых случаев в день. Там продолжается тотальный карантин, отслеживание и изоляция всех, кто контактировал с больными. Сирийские самолеты обстреляли колонну турецких войск, примерно 30 армейцев погибли.

Также в выпуске: Нардепы предлагают каждому новорожденному ребенку от государства давать 50 тысяч гривен. Однако не наличными, а класть их на депозит до 18-летия лица.