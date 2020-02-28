Выпуск новостей за 19:00: Снижение количества больных коронавирусом. Обстрелы в Сирии
В выпуске новостей за 28 февраля состоянию на 19:00 – темпы распространения коронавируса значительно снизились. В Китае теперь фиксируют 300 новых случаев в день. Там продолжается тотальный карантин, отслеживание и изоляция всех, кто контактировал с больными. Сирийские самолеты обстреляли колонну турецких войск, примерно 30 армейцев погибли.
Также в выпуске:
Нардепы предлагают каждому новорожденному ребенку от государства давать 50 тысяч гривен. Однако не наличными, а класть их на депозит до 18-летия лица.
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