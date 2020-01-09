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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 19:00: Снижение транзита газа из России. Столкновения в Абхазии

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 19:00 – С начала года Россия резко снизила транзит газа через Украину. Несмотря на то, что в конце прошлого года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт, в котором указаны все условия транзита. В непризнанной Абхазии оппозиционеры протестуют против результатов президентских выборов.

      Также в выпуске:

      Сегодня в Украине объявили День траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Соответствующий указ подписал президент после срочного ночного совещания с премьером и секретарем СНБО.

      К расследованию авиакатастрофы Боинга МАУ под Тегераном привлекут Украину и США. Об этом сообщил глава Национального управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

      За прошедшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

      Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета, – американские СМИ
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      Теги: Абхазия Украина – Россия Газ Выпуск новостей
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