Выпуск новостей за 19:00: Снижение транзита газа из России. Столкновения в Абхазии

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 19:00 – С начала года Россия резко снизила транзит газа через Украину. Несмотря на то, что в конце прошлого года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт, в котором указаны все условия транзита. В непризнанной Абхазии оппозиционеры протестуют против результатов президентских выборов.

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