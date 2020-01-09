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      Випуск новин за 19:00: Зниження транзиту газу з Росії. Сутички в Абхазії

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – З початку року Росія різко знизила транзит газу через Україну. Попри те, що наприкінці минулого року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали контракт, у якому зазначені всі умови транзиту. У невизнаній Абхазії опозиціонери протестують проти результатів президентських виборів.

      Також у випуску:

      Сьогодні в Україні оголосили День жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані. Відповідний указ підписав президент після термінової нічної наради з прем'єром і секретарем РНБО.

      До розслідування авіакатастрофи Боїнга МАУ під Тегераном залучать Україну та США. Про це повідомив глава Національного управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

      Минулої доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє наших захисників зазнали поранення.

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      Теги: Випуск новин Газ Україна – Росія Абхазія
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