Випуск новин за 19:00: Зниження транзиту газу з Росії. Сутички в Абхазії

У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – З початку року Росія різко знизила транзит газу через Україну. Попри те, що наприкінці минулого року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали контракт, у якому зазначені всі умови транзиту. У невизнаній Абхазії опозиціонери протестують проти результатів президентських виборів.

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