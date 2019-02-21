Выпуск новостей за 19:00: Соглашение Януковича с оппозицией. Война кандидатских штабов

Выпуск новостей за 21 февраля по состоянию на 19:00 – перед тем, как сбежать в Ростов в 2014 году, Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции. Журналисты 24 канала выяснили, какие пункты он хотел убрать из документа и в каком настроении его подписывал. Полиция задерживает агитаторов за действующего президента Петра Порошенко, а СБУ проводит обыски в штабе лидера "Батькивщины".

Также в выпуске: В марте 2019 года украинцы впервые получат субсидии "живыми" деньгами.