Випуск новин за 19:00: Угода Януковича з опозицією. Війна кандидатських штабів

Випуск новин за 21 лютого станом на 19:00 – перед тим, як втекти до Ростова у 2014 році, Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції. Журналісти 24 каналу з'ясували, які пункти він хотів викинути з документу та в якому настрої його підписував. Поліція затримує агітаторів за чинного президента Петра Порошенка, а СБУ проводить обшуки у працівників штабу лідерки "Батьківщини".

Також у випуску: У березні 2019 року українці вперше отримають субсидії "живими" грошима.