21:28
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Випуск новин за 19:00: Угода Януковича з опозицією. Війна кандидатських штабів

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      Випуск новин за 21 лютого станом на 19:00 – перед тим, як втекти до Ростова у 2014 році, Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції. Журналісти 24 каналу з'ясували, які пункти він хотів викинути з документу та в якому настрої його підписував. Поліція затримує агітаторів за чинного президента Петра Порошенка, а СБУ проводить обшуки у працівників штабу лідерки "Батьківщини".

      Також у випуску: 

      У березні 2019 року українці вперше отримають субсидії "живими" грошима.

       

      blog_ava
      У Росії впевнені, що Україна разом з НАТО готує прорив у Керченській протоці
      сьогодні
      4907
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Випуск новин Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      сьогодні , 21:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      Анастасія Можаровська 103
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      18 лютого , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 8474
      Суд на Трухановим: припинення відеотрансляції – спроба сховати і "злити" справу?
      сьогодні , 19:31 Суд на Трухановим: припинення відеотрансляції – спроба сховати і "злити" справу?
      Катерина Петренко 224
      Справа скандального олігарха Гута на межі провалу: обурливі деталі
      сьогодні , 19:30 Справа скандального олігарха Гута на межі провалу: обурливі деталі
      Тетяна Мартинюк 290
      Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      сьогодні , 18:40 Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      Артем Овдієнко 1897
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук