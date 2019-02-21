Випуск новин за 19:00: Угода Януковича з опозицією. Війна кандидатських штабів
Випуск новин за 21 лютого станом на 19:00 – перед тим, як втекти до Ростова у 2014 році, Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції. Журналісти 24 каналу з'ясували, які пункти він хотів викинути з документу та в якому настрої його підписував. Поліція затримує агітаторів за чинного президента Петра Порошенка, а СБУ проводить обшуки у працівників штабу лідерки "Батьківщини".
Також у випуску:
У березні 2019 року українці вперше отримають субсидії "живими" грошима.
Джерело: 24 канал
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