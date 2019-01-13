Выпуск новостей за 19:00: Отпор Московскому патриархату. Побег девушки из Саудовской Аравии

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 19:00 – на Житомирщине и Волыни общины заблокировали местные храмы, чтобы туда не попали священники Московского патриархата. За бегством 18-летней Рахаф аль-Кунун из Саудовской Аравии, которая отреклась от ислама, наблюдал весь мир. Наконец девушка нашла убежище в Канаде.

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