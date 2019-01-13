Випуск новин за 19:00: Опір громад Московському патріархату. Втеча дівчини з Саудівської Аравії

У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – на Житомирщині та на Волині громади заблокували місцеві храми, щоб туди не потрапили священники Московського патріархату. За втечею 18-річної Рахаф аль-Кунун з Саудівської Аравії, яка зреклася іламу, спостерігав увесь світ. Нарешті дівчина знайшла притулок у Канаді.

Також у випуску: Пожежа на хімзаводі у Калуші: жодна людина до лікарів не зверталася. За життя дружини українського журналіста Романа Кисіля, який загинув у Польщі в ДТП, досі борються лікарі. З-під уламків після вибуху пекарні в Парижі витягли тіло четвертої жертви, поранених налічується майже півсотні. В Альпах лавина забрала життя трьох туристів, ще один зник безвісти: усі жертви – громадяни Німеччини. На Донбасі активізувалися ворожі снайпери, один український військовий зазнав поранення. "Віддалений гавкіт собак" потрапив у шорт-лист Оскара: стрічка розповідає про 10-річного Олега, який живе на лінії фронту разом із бабусею.