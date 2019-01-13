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      Випуск новин за 19:00: Опір громад Московському патріархату. Втеча дівчини з Саудівської Аравії

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – на Житомирщині та на Волині громади заблокували місцеві храми, щоб туди не потрапили священники Московського патріархату. За втечею 18-річної Рахаф аль-Кунун з Саудівської Аравії, яка зреклася іламу, спостерігав увесь світ. Нарешті дівчина знайшла притулок у Канаді.

      Також у випуску:

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      За життя дружини українського журналіста Романа Кисіля, який загинув у Польщі в ДТП, досі борються лікарі.

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      Теги: Релігія УПЦ МП Випуск новин Саудівська Аравія
      Джерело: 24 канал
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