Выпуск новостей за 19:00: Советы для экономии денег. День Соборности

В выпуске новостей за 22 января состоянию на 19:00 – журналисты 24 канала попытались исследовать, как научиться копить деньги. Эксперты советуют, чтобы улучшить финансовое положение надо систематически откладывать. Сто лет назад нашим политикам удалось договориться между собой и использовать шанс для объединения украинцев в единую нацию. Поэтому сегодня Украина отмечает годовщину Соборности.

Также в выпуске:

Тимошенко и ее политтехнологи применили все козыри: на сцену пригласили и детей, и священников, и военных.

В день Соборности украинцам показали оригинал Акта воссоединения двух республик – Украинской и Западно-Украинской.