Выпуск новостей за 19:00: Советы для экономии денег. День Соборности
В выпуске новостей за 22 января состоянию на 19:00 – журналисты 24 канала попытались исследовать, как научиться копить деньги. Эксперты советуют, чтобы улучшить финансовое положение надо систематически откладывать. Сто лет назад нашим политикам удалось договориться между собой и использовать шанс для объединения украинцев в единую нацию. Поэтому сегодня Украина отмечает годовщину Соборности.
Также в выпуске:
Тимошенко и ее политтехнологи применили все козыри: на сцену пригласили и детей, и священников, и военных.
В день Соборности украинцам показали оригинал Акта воссоединения двух республик – Украинской и Западно-Украинской.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Пожар на кораблях возле Керченского пролива: раненых моряков доставили в оккупированный Крымсегодня , 20:13
-
В одного из пленных украинских моряков до сих пор осколки в руке и не сгибаются пальцысегодня , 19:34
-
В Киев привезли много тяжелораненых военнослужащих с Донбасса: бойцам нужна кровьсегодня , 18:26
Комментарии