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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 19:00: Поради заощадження грошей. День Соборності

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – журналісти 24 каналу спробували дослідити, як навчитися накопичувати гроші. Експери радять, щоб поліпшити фінансове становище – систематично відкладати. Сто років тому нашим політикам вдалося домовитися між собою й використати шанс для об’єднання українців в єдину націю. Тому сьогодні Україна святкує річницю Соборності.

      Також у випуску:

      Тимошенко та її політтехнологи застосували всі козирі: на сцену запросили і дітей, і священиків, і військових.

      На день Соборності українцям показали оригінал Акту злуки двох республік – Української та Західноукраїнської.

      Теги: Випуск новин Фінанси Гроші Історія
      Джерело: 24 канал
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