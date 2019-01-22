Випуск новин за 19:00: Поради заощадження грошей. День Соборності
У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – журналісти 24 каналу спробували дослідити, як навчитися накопичувати гроші. Експери радять, щоб поліпшити фінансове становище – систематично відкладати. Сто років тому нашим політикам вдалося домовитися між собою й використати шанс для об’єднання українців в єдину націю. Тому сьогодні Україна святкує річницю Соборності.
Також у випуску:
Тимошенко та її політтехнологи застосували всі козирі: на сцену запросили і дітей, і священиків, і військових.
На день Соборності українцям показали оригінал Акту злуки двох республік – Української та Західноукраїнської.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Кримусьогодні , 20:01
-
В одного з полонених українських моряків досі є осколки в руці та не згинаються пальці: фотосьогодні , 19:25
-
До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу: бійцям потрібна кровсьогодні , 18:21
Коментарі