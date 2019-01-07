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      Выпуск новостей за 19:00: Спасение туристов, заблудившихся в горах. "Минирование" в Одессе

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 19:00 – закарпатские спасатели нашли еще одного лыжника, который заблудился. Поиски его товарища продолжаются. Всего в Рождественскую ночь заблудилось пятеро туристов. Телефонные "шутники" добавили работы одесским правоохранителям: поступило три звонка в течение Рождественской ночи о "заминированных" объектах. Реальной угрозы не обнаружили.

      Также в выпуске:

      В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, среди погибших есть украинцы.

      Пророссийские боевики обстреляли Авдеевскую промышленную зону, несмотря на объявленное перемирие.

      Томос доставлен в Украину и расположен в киевском храме.

      Как происходило празднование Рождества во Львове.

      Теги: ГСЧС Новости Закарпатья Новости Одессы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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