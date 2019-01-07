Выпуск новостей за 19:00: Спасение туристов, заблудившихся в горах. "Минирование" в Одессе
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 19:00 – закарпатские спасатели нашли еще одного лыжника, который заблудился. Поиски его товарища продолжаются. Всего в Рождественскую ночь заблудилось пятеро туристов. Телефонные "шутники" добавили работы одесским правоохранителям: поступило три звонка в течение Рождественской ночи о "заминированных" объектах. Реальной угрозы не обнаружили.
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Источник: 24 канал
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