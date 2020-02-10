Выпуск новостей за 19:00: Спрос на медицинские маски. Пропаганда на украинском телевидении

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 19:00 – на прошлой неделе появилась информация, что в аптечных сетях не хватает медицинских масок. Мол, спрос превышает предложение. Ежедневно с экранов телевизоров рассказывают, что в Украине гражданская война, власть плохая, а Путин хороший сосед. И это на шестом году российской агрессии.

Также в выпуске: Алексей Гончарук анонсировал, что правительство получит еще одного нового министра.