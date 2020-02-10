Випуск новин за 19:00: Попит на медичні маски. Пропаганда на українському телебаченні
У випуску новин за 10 лютого станом на 19:00 – минулого тижня з'явилась інформація, що в аптечних мережах не вистачає медичних масок. Мовляв, попит перевищує пропозицію. Щодня з екранів телевізорів розповідають, що в Україні громадянська війна, влада погана, а Путін хороший сусід. І це на шостому році російської агресії.
Також у випуску:
Олексій Гончарук анонсував, що уряд отримає ще одного нового міністра.
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