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      Выпуск новостей за 19:00: США о полке "Азов". Открытие рынка земли

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 19:00 – в середине октября 2019 года в США решили внести полк "Азов" в так называемые "черные списки" и признать террористами как ИГИЛ так и "Хезболлу". Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год обещают открыть. Однако с ограничениями на продажу для нерезидентов.

      Также в выпуске:

      Еще один депутат из президентской партии попал в секс-скандал.

      blog_ava
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      Теги: "Азов" Рынок земли Выпуск новостей
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