Выпуск новостей за 19:00: США о полке "Азов". Открытие рынка земли
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 19:00 – в середине октября 2019 года в США решили внести полк "Азов" в так называемые "черные списки" и признать террористами как ИГИЛ так и "Хезболлу". Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год обещают открыть. Однако с ограничениями на продажу для нерезидентов.
Также в выпуске:
Еще один депутат из президентской партии попал в секс-скандал.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии