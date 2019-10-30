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      Випуск новин за 19:00: США про полк "Азов". Відкриття ринку землі

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 19:00 – в середині жовтня 2019 року у США вирішили внести пол "Азов" до так званих "чорних списків" та визнати терористами як ІДІЛ та "Хезболлу". Ринок землі, на який майже 20 років діяв мораторій на продаж, уже за рік обіцяють відкрити. Проте з обмеженнями на продаж для нерезидентів.

      Також у випуску:

      Ще один депутат із президентської партії потрапив у секс-скандал.

      blog_ava
      Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"
      сьогодні
      4839
      Теги: "Азов" Випуск новин Ринок землі
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