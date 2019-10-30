Випуск новин за 19:00: США про полк "Азов". Відкриття ринку землі

У випуску новин за 30 жовтня станом на 19:00 – в середині жовтня 2019 року у США вирішили внести пол "Азов" до так званих "чорних списків" та визнати терористами як ІДІЛ та "Хезболлу". Ринок землі, на який майже 20 років діяв мораторій на продаж, уже за рік обіцяють відкрити. Проте з обмеженнями на продаж для нерезидентів.

Також у випуску: Ще один депутат із президентської партії потрапив у секс-скандал.