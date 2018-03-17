Выпуск новостей за 19:00: Стратегия Смолия. Выборы Путина в Крыму
Выпуск новостей 21:01, сегодня 26 Читати новину українською
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 19:00 – новоизбранный председатель правления НБУ Яков Смолий представил стратегию центрального банка. Будущие избиратели в аннексированном Крыму страдают от шантажа и подкупа, однако международное сообщество не собирается признавать результатов выборов на полуострове.
Также в выпуске:
За 16 марта пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
23 британских дипломата должны покинуть Россию в течение недели.
Источник: 24 Канал
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