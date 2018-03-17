Випуск новин за 19:00: Стратегія Смолія. Вибори Путіна в Криму
Випуск новин 20:58, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – новообраний голова правління НБУ Яків Смолій презентував стратегію центрального банку. Майбутні виборці в анексованому Криму потерпають від шантажу та підкупу, проте міжнародна спільнота не збирається визнавати результатів виборів на півострові.
Також у випуску:
За 16 березня проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
23 британських дипломати мають покинути Росію протягом тижня.
Джерело: 24 Канал
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