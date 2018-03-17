Випуск новин за 19:00: Стратегія Смолія. Вибори Путіна в Криму

У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – новообраний голова правління НБУ Яків Смолій презентував стратегію центрального банку. Майбутні виборці в анексованому Криму потерпають від шантажу та підкупу, проте міжнародна спільнота не збирається визнавати результатів виборів на півострові.

Також у випуску: За 16 березня проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

23 британських дипломати мають покинути Росію протягом тижня.