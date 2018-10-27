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      Выпуск новостей за 19:00 Стрельба в синагоге в США. Развитие украинского кино

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 19:00 – по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге, такие предварительные данные обнародовали американские СМИ. Сейчас район, где расположена синагога окружен полицейским кордоном. Украинское кино сейчас переживает настоящую эру ренессанса, говорят специалисты, ведь в прокат выходит больше лент

      Также в выпуске:

      Гоночное авто въехало в толпу во время гонки в Кривом Роге, машина сбила зрителей: двое взрослых и двое детей.

      На нынешних "Играх непобежденных" в Сиднее украинцы завоевали рекордное для страны количество медалей.

      В Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение.

      Теги: Религия Новости США евреи Оружие Кино Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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