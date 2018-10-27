Выпуск новостей за 19:00 Стрельба в синагоге в США. Развитие украинского кино
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 19:00 – по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге, такие предварительные данные обнародовали американские СМИ. Сейчас район, где расположена синагога окружен полицейским кордоном. Украинское кино сейчас переживает настоящую эру ренессанса, говорят специалисты, ведь в прокат выходит больше лент
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Источник: 24 канал
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