Выпуск новостей за 19:00 Стрельба в синагоге в США. Развитие украинского кино

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 19:00 – по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге, такие предварительные данные обнародовали американские СМИ. Сейчас район, где расположена синагога окружен полицейским кордоном. Украинское кино сейчас переживает настоящую эру ренессанса, говорят специалисты, ведь в прокат выходит больше лент

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