Випуск новин за 19:00: Стрілянина в синагозі в США. Розвиток українського кіно
У випуску новин за 27 жовтня станом на 19:00 – щонайменше десятеро людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі у Пітсбургу, такі попередні дані оприлюднили американські ЗМІ. Зараз район, де розташована синагога оточений поліцейським кордоном. Українське кіно нині переживає справжню добу ренесансу, кажуть фахівці, адже збільшилась кількість державних коштів, і у прокат виходить більше стрічок.
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Джерело: 24 канал
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