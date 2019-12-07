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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Стычки "желтых жилетов". ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря, по состоянию на 19:00 – стычки "желтых жилетов" и правоохранителей и транспортный коллапс в Париже. В Киеве авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. По предварительным данным, пострадала водитель авто.

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      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Протесты "желтых жилетов" Выпуск новостей
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