Выпуск новостей за 19:00: Стычки "желтых жилетов". ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 7 декабря, по состоянию на 19:00 – стычки "желтых жилетов" и правоохранителей и транспортный коллапс в Париже. В Киеве авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. По предварительным данным, пострадала водитель авто.
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