Выпуск новостей за 19:00: Стычки "желтых жилетов". ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 7 декабря, по состоянию на 19:00 – стычки "желтых жилетов" и правоохранителей и транспортный коллапс в Париже. В Киеве авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. По предварительным данным, пострадала водитель авто.

Также в выпуске: Верховная Рада отработала свои первые 100 дней. Убийцам активиста Мирошниченко избрали меру пресечения. На Востоке боевики 5 раз нарушили режим тишины.